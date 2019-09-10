"Подарок" на день рождения: в Гомеле вынесли приговор бывшему милиционеру
10 сентября суд Центрального района Гомеля вынес приговор бывшему сотруднику ОБЭП. Экс-милиционера судили за хулиганство, превышение власти, бездействие и уничтожение документов.
Приговор обвиняемому вынесли в день его рождения. Мастича приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима — как и просил прокурор.
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовные дела в отношении бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РОВД Богдана Мастича были возбуждены в декабре 2018 года и феврале 2019-го, к этому времени сотрудник уволился из органов.
Хулиганство, по версии следствия, заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его.
Бездействие должностного лица вменяется ему за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома.
Еще один эпизод обвинения: милиционер при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.
Сам бывший милиционер полностью отрицает вину. Он заявил в прениях, что уголовные дела в его отношении были возбуждены без оснований, с нарушением закона.
В своем последнем слове Богдан Мастич призывал суд во всем разобраться и не верить «предположениям следствия». Он отметил, что ни один вменяемый ему эпизод не доказан.
Источник: tut.by
15:52 10/09/2019
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