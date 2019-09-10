9 сентября в Минске скончался 19-летний участковый Докшицкого РОВД Иван Хилько.













После происшествия Ивана увезла скорая, его перевезли в Витебск, оттуда в Минск. Он находился в реанимации.





Родители Ивана не захотели общаться с журналистами. Но их знакомые рассказали, что в результате удара у Ивана была сильно травмирована челюсть, один из ее осколков повредил сонную артерию. А после падения парень еще и сильно ударился виском.









Похоронят Ивана Хилько 11 сентября в его родной деревне Нестеровщина Докшицкого района. 13 сентября парню исполнилось бы 20 лет.





Александр Жданько, ударивший Ивана, был задержан после драки, после чего его отпустили под подписку.































