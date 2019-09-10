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Спасти не удалось: умер 19-летний участковый, которого в докшицком баре ударил другой милиционер

Иван Хилько не дожил четыре дня до своего 20-летия.

Спасти не удалось: умер 19-летний участковый, которого в докшицком баре ударил другой милиционер
9 сентября в Минске скончался 19-летний участковый Докшицкого РОВД Иван Хилько.



После происшествия Ивана увезла скорая, его перевезли в Витебск, оттуда в Минск. Он находился в реанимации.

Родители Ивана не захотели общаться с журналистами. Но их знакомые рассказали, что в результате удара у Ивана была сильно травмирована челюсть, один из ее осколков повредил сонную артерию. А после падения парень еще и сильно ударился виском.


Похоронят Ивана Хилько 11 сентября в его родной деревне Нестеровщина Докшицкого района. 13 сентября парню исполнилось бы 20 лет.

Александр Жданько, ударивший Ивана, был задержан после драки, после чего его отпустили под подписку.
Источник: nn.by
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