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Житель Микашевичей попался на "клубничке"

Правоохранителям стало известно о мужчине, который создал завуалированную анкету в социальной сети для общения на определенную тематику. На своей странице «Вконтакте» в свободном доступе он разместил порнографический ролик.

В его аккаунте нет никакой личной информации, абсолютно все данные вымышленные. В «друзьях» в основном жители города Микашевичи, и они знали, с кем именно общаются.

Оперативники проанализировали информацию и установили распространителя, им оказался 38-летний мастер одного из строительных предприятий Микашевичей. 

Мужчина пояснил, что ему просто понравилось видео, и он оставил его у себя на странице, чтобы не потерять. При этом он знал об уголовной ответственности за распространение «клубнички», однако не ожидал, что его вычислят.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК Беларуси, санкцией которой предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.
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