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Конфликт в школе: директор запрещает приезжать на велосипедах

Пока погода позволяет, дети активно катаются на велосипедах, самокатах и гироскутерах и даже добираются на них в школу. Казалось бы, в этом нет ничего плохого, но именно на этой почве в нескольких столичных школах возник конфликт.


В редакцию обратились мамы учеников, которым директора их школ запретили приезжать на уроки на велосипедах, самокатах и прочих средствах передвижения и оставлять их на территории учебных заведений. Корреспондент Sputnik разбиралась, насколько это правомерно.


Школьный запрет

Сын Анны учится в одной из школ Фрунзенского района. С первого дня нового учебного года мальчик ездит в школу на электросамокате, который ему несколько недель назад подарили на день рождения родители. Это стало причиной недовольства администрации.

"Погода хорошая, поэтому мой сын сейчас ездит в школу на электросамокате. В конце прошлой недели, уже после родительского собрания – оно было в среду, он пришел домой и пожаловался, что директор школы запретила приезжать на любых самокатах и велосипедах. Аргумент – дети приезжают массово, а ставить все это некуда. Неужели это такая проблема, что детям нужно запрещать передвигаться, как они хотят?" - недоумевает женщина.

С подобным подходом школьной администрации столкнулась и Ирина. Ее сын – ученик школы в Ленинском районе. На днях он и его одноклассники получили нагоняй от классной руководительницы за то, что ездят в школу на самокатах, скейтах и гироскутерах.

"Ребята оставляют все это при входе в школу, в коридорах не катаются, поэтому я не могу понять, в чем проблема. Я позвонила завучу, чтобы разобраться в ситуации. А она сказала, что дети должны ходить в школу пешком, что нечего покупать им дорогие вещи и потворствовать их капризам", - возмущенно рассказывает мама школьника.

В администрации школы сказали, что вахтерша пожаловалась, что ей приходится за всем этим присматривать, хотя это не входит в ее обязанности.

"В общем, мне дали понять, что школа боится воровства и не хочет иметь дело с милицией, если что-то произойдет. Но я не собираюсь запрещать ребенку ездить на самокате в школу только потому, что кому-то это не нравится", - настаивает Ирина.

Дочери Марии запретили приезжать в одну из школ Первомайского района на велосипеде. "Моя дочь – старшеклассница. Она ездит в школу на велосипеде, потому что живем мы в нескольких остановках от нее, и пока тепло, ей так удобно. Мы с мужем ее поддержали, купили хороший замок, чтобы она могла велосипед оставлять. Велопарковки возле школы пока нет, ее пообещали установить, поэтому дочь привязывает велосипед к перилам на входе в школу. И она не одна такая. Многие дети сейчас ездят на велосипедах и самокатах", - констатирует факт минчанка.

В понедельник всех детей собрали в актовом зале, и директор настойчиво попросила, чтобы велосипедов и прочих средств передвижения на территории школы не было. "Они, якобы, мешают кому-то и занимают место, потому что их много. В школе боятся проверок, боятся получить замечание по этому поводу. Вот вам и поддержка ЗОЖ на госуровне", - вздыхает Мария.

Все мамы задаются одним и тем же вопросом: имеют ли право в школе запрещать ребенку приезжать на велосипедах, самокатах и прочих современных средствах передвижения?

Нужно искать компромисс

Чтобы выяснить это, корреспондент Sputnik обратилась за комментарием к заместителю начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежде Великой.

"Давно уже было дано поручение установить велопарковки в учреждениях образования, потому что на велосипедах в школу приезжают даже некоторые педагоги. Если их нет на территории школ – это вопрос к управлениям образования", - пояснила она.

Представитель комитета по образованию отметила, что электросамокаты начали массово появляться совсем недавно, поэтому установка стоянок для них пока не предусмотрена. "Конечно, с этим могут возникнуть вопросы, но выгонять, запрещать и кричать на детей из-за этого нельзя. Возможно, со временем появятся и парковки для самокатов и электросамокатов, других средств передвижения, но для начала нужно изучить, какие должны быть условия их хранения, будут ли они востребованы", - подчеркнула собеседница.

По ее словам, этот вопрос нужно проговорить на родительских собраниях и спокойно обсудить возможные варианты. "Ведь если вдруг что-то случится, нужно определить, кто будет нести ответственность. Родители должны с пониманием относиться к опасениям руководства школ, и тем и другим нужно искать компромисс. Но могу вас заверить, что прямых запретов на велосипеды и другие средства передвижения для школьников нет", - заключила Надежда Великая.
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