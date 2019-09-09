



Установлено, что Булгак в период времени с сентября 2014 г. по февраль 2018 г., работая в должности заместителя директора по воспитательной работе в кадетском училище незаконно подменял методы воспитания в отношении несовершеннолетних методами физического насилия.





Своими действиями, сопряженными с насилием, он пытался оказать на воспитанников училища психологическое и физическое воздействие, запугать, чтобы они беспрекословно повиновались и под страхом наказания впредь не допускали нарушений правил внутреннего распорядка, правонарушений или иных антиобщественных действий.





В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении инкриминированного ему преступления не признал и по поводу применения мер физического насилия к кадетам пояснил, что мог лишь иногда легонько коснуться ладонью своей руки головы кадета с целью привлечения внимания.





По уголовному делу признаны потерпевшими 9 человек, среди которых как учащиеся кадетского училища, так и выпускники.





Один из потерпевших вынужден был покинуть учебное заведение по собственной инициативе в связи с тем, что у него не сложились отношения с обвиняемым и последний применял в отношении него физическую силу и употреблял оскорбительные выражения.













На основании ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей с воспитанием детей сроком на 5 лет.





Приговор вступил в законную силу.