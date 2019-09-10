Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На скамье подсудимых 10 человек - начался суд по краже оружия из гарнизона

Суд в Барановичах 10 сентября приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении оружия из Барановичского гарнизона.

На скамье подсудимых 10 человек - начался суд по краже оружия из гарнизона
Всего по делу проходит 10 человек, 8 из них заключены под стражу, а два находятся в зале суда. Известно, что один из обвиняемых является бывшим сотрудником РОВД, а другой работал на Барановичском авиазаводе.

Напомним, в августе 2018-го в одной из в/ч г. Барановичи были задержаны несколько человек за хищение и продажу оружия. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов выносил автоматы, а потом продавал их. Следователи сообщили, что по данному делу проходят 20 человек. 

Первый приговор по этому делу огласили 4 мая. Тогда на скамье подсудимых оказались два человека. Один из них — бывший полковник (решением суда он лишен этого звания). Обоих судили по части 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия с оружием и боеприпасами»).

Следствием установлено, что экс-полковник приобрел у другого человека пару пистолетов Макарова и один автомат Калашникова, а также патроны к этому оружию. 

Все это он «незаконно хранил, перевозил и носил при себе», сообщается на сайте Верховного Суда. Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также его лишили воинского звания.


Второй мужчина (по информации tut.by, родственник полковника) обвинялся в хранении в своей квартире автомата Калашникова, пистолета Макарова, а также патронов к ним. 

Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.

В июне суд огласил еще один приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»).
Источник: intex-press.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru