Всего по делу проходит 10 человек, 8 из них заключены под стражу, а два находятся в зале суда. Известно, что один из обвиняемых является бывшим сотрудником РОВД, а другой работал на Барановичском авиазаводе.









Первый приговор по этому делу огласили 4 мая. Тогда на скамье подсудимых оказались два человека. Один из них — бывший полковник (решением суда он лишен этого звания). Обоих судили по части 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия с оружием и боеприпасами»). (решением суда он лишен этого звания). Обоих судили по части 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия с оружием и боеприпасами»).





Следствием установлено, что экс-полковник приобрел у другого человека пару пистолетов Макарова и один автомат Калашникова, а также патроны к этому оружию.





Все это он «незаконно хранил, перевозил и носил при себе», сообщается на сайте Верховного Суда. Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также его лишили воинского звания.









Второй мужчина (по информации tut.by, родственник полковника) обвинялся в хранении в своей квартире автомата Калашникова, пистолета Макарова, а также патронов к ним.





Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.





В июне суд огласил еще один приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»).