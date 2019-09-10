На скамье подсудимых 10 человек - начался суд по краже оружия из гарнизона
Суд в Барановичах 10 сентября приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении оружия из Барановичского гарнизона.
Всего по делу проходит 10 человек, 8 из них заключены под стражу, а два находятся в зале суда. Известно, что один из обвиняемых является бывшим сотрудником РОВД, а другой работал на Барановичском авиазаводе.
Напомним, в августе 2018-го в одной из в/ч г. Барановичи были задержаны несколько человек за хищение и продажу оружия. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов выносил автоматы, а потом продавал их. Следователи сообщили, что по данному делу проходят 20 человек.
Первый приговор по этому делу огласили 4 мая. Тогда на скамье подсудимых оказались два человека. Один из них — бывший полковник (решением суда он лишен этого звания). Обоих судили по части 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия с оружием и боеприпасами»).
Следствием установлено, что экс-полковник приобрел у другого человека пару пистолетов Макарова и один автомат Калашникова, а также патроны к этому оружию.
Все это он «незаконно хранил, перевозил и носил при себе», сообщается на сайте Верховного Суда. Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также его лишили воинского звания.
Второй мужчина (по информации tut.by, родственник полковника) обвинялся в хранении в своей квартире автомата Калашникова, пистолета Макарова, а также патронов к ним.
Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.
В июне суд огласил еще один приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 295 УК РБ («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»).
Источник: intex-press.by
11:20 10/09/2019
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