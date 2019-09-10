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Американская медицинская ассоциация предупредила об опасности вейпинга - убивает легкие

В США растет число легочных расстройств, причиной которых может быть использование электронных сигарет


Американская медицинская ассоциация (AMA) призвала прекратить использование электронных сигарет.

В заявлении AMА, в частности, говорится: «Распространение в стране легочных заболеваний, связанных с электронными сигаретами, укрепляет наше убеждение, что использование электронных сигарет и вейпинг приобрели характер эпидемии».

AMA – одна из наиболее известных и влиятельных организаций врачей в США. Она предупредила, что вейперы, испытывающие проблемы с дыханием, боли в груди или сильный кашель, должны немедленно обратиться за медицинской помощью.


В свою очередь, Администрация контроля за продуктами питания и медикаментами (FDA) направила крупнейшему производителю электронных сигарет – компании JUUL – предупреждение, обвинив JUUL в нарушении закона: распространении необоснованных заявлений о безопасности ее продукции.

Вейпинг считается причиной 450 недавно выявленных случаев пульмонологических расстройств в США, результатом которых стали пять летальных исходов.
Источник: golos-ameriki.ru
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