



Американская медицинская ассоциация (AMA) призвала прекратить использование электронных сигарет.





В заявлении AMА, в частности, говорится: «Распространение в стране легочных заболеваний, связанных с электронными сигаретами, укрепляет наше убеждение, что использование электронных сигарет и вейпинг приобрели характер эпидемии».





AMA – одна из наиболее известных и влиятельных организаций врачей в США. Она предупредила, что вейперы, испытывающие проблемы с дыханием, боли в груди или сильный кашель, должны немедленно обратиться за медицинской помощью.









В свою очередь, Администрация контроля за продуктами питания и медикаментами (FDA) направила крупнейшему производителю электронных сигарет – компании JUUL – предупреждение, обвинив JUUL в нарушении закона: распространении необоснованных заявлений о безопасности ее продукции.





Вейпинг считается причиной 450 недавно выявленных случаев пульмонологических расстройств в США, результатом которых стали пять летальных исходов.