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Прокурор просит 25 лет колонии для пенсионера из Лунинца, который застрелил тещу, жену и ее брата

9 сентября в Брестском областном суде прошли прения по уголовному делу о тройном убийстве в Лунинецком районе.

Обвиняемый — 67-летний житель Лунинца Василий. Его обвиняют в убийстве трех человек с отягчающими обстоятельствами и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия.

По информации TUT.BY, сторона обвинения попросила суд назначить мужчине 25 лет лишения свободы. Смертная казнь или пожизненное заключение людям старше 65 лет в Беларуси не назначается.

По версии обвинения, преступление мужчина совершил 8 марта этого года. За несколько дней до этого он поссорился с 56-летней женой Галиной. Женщина ушла из их квартиры в Лунинце и уехала к маме в деревню Озерница Лунинецкого района. 8 марта за ней приехал обвиняемый. Между ним и родственниками супруги произошел конфликт — и Василий открыл стрельбу. Пожилая хозяйка дома погибла после первого выстрела, Галина и ее брат выбежали из дома на улицу. Обвиняемый погнался за ними и стал стрелять во дворе дома. Галина умерла от не менее чем двух огнестрельных ранений, ее брат — от четырех. После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову. И выжил.


Стрелка сначала отвезли в Лунинецкую ЦРБ, а на следующий день перевезли в военный госпиталь в Минске. Долгое время он находился под наблюдением врачей.

Потерпевшими по уголовному делу выступают двое совершеннолетних сыновей обвиняемого и Галины, а также сестра погибшей.

На первом судебном заседании обвиняемый признал свою вину.
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