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Трудности перевода: водитель чуть не остался без пенсии из-за разницы в беларусском и русском написании фирмы

Прокуратура Первомайского района Минска помогла столичному водителю восстановить данные для начисления пенсии.

Мужчина в 1992-97 годах работал водителем-экспедитором в ООО «Т». Соответствующая запись присутствовала в его трудовой книжке. При этом сведения о размере зарплаты мужчины отсутствовали.

Он обратился в суд для установления факта получения заработной платы в ООО «Т». Суд Первомайского района столицы отказал мужчине в этом, так как, по информации главного управления юстиции Мингорисполкома, сведения о представительстве латвийского ООО «Т» в Едином государственном регистре юрлиц и ИП отсутствовали.

Прокуратура по итогам судебного решения обратилась за дополнительными сведениями в МНС. 


Оказалось, что название предприятия в трудовой книжке работника было указано на беларусском языке, а его русскоязычная версия писалась иначе. Но суд не принял это во внимание. 

Инспекция МНС подтвердила, что ООО «Т» состояло на учете в Советском районе Минска с 1995 по 2000 годы.

Прокуратура подала протест на решение суда. В итоге Мингорсуд отменил решение суда Первомайского района. 

Принято решение об установлении факта получения зарплаты работником, который важен для начисления ему пенсии, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Источник: reform.by
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