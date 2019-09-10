Мужчина в 1992-97 годах работал водителем-экспедитором в ООО «Т». Соответствующая запись присутствовала в его трудовой книжке. При этом сведения о размере зарплаты мужчины отсутствовали.





Он обратился в суд для установления факта получения заработной платы в ООО «Т». Суд Первомайского района столицы отказал мужчине в этом, так как, по информации главного управления юстиции Мингорисполкома, сведения о представительстве латвийского ООО «Т» в Едином государственном регистре юрлиц и ИП отсутствовали.





Прокуратура по итогам судебного решения обратилась за дополнительными сведениями в МНС.









Оказалось, что название предприятия в трудовой книжке работника было указано на беларусском языке, а его русскоязычная версия писалась иначе. Но суд не принял это во внимание.





Инспекция МНС подтвердила, что ООО «Т» состояло на учете в Советском районе Минска с 1995 по 2000 годы.





Прокуратура подала протест на решение суда. В итоге Мингорсуд отменил решение суда Первомайского района.





Принято решение об установлении факта получения зарплаты работником, который важен для начисления ему пенсии, сообщается на сайте Генпрокуратуры.