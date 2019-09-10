Трудности перевода: водитель чуть не остался без пенсии из-за разницы в беларусском и русском написании фирмы
Прокуратура Первомайского района Минска помогла столичному водителю восстановить данные для начисления пенсии.
Мужчина в 1992-97 годах работал водителем-экспедитором в ООО «Т». Соответствующая запись присутствовала в его трудовой книжке. При этом сведения о размере зарплаты мужчины отсутствовали.
Он обратился в суд для установления факта получения заработной платы в ООО «Т». Суд Первомайского района столицы отказал мужчине в этом, так как, по информации главного управления юстиции Мингорисполкома, сведения о представительстве латвийского ООО «Т» в Едином государственном регистре юрлиц и ИП отсутствовали.
Прокуратура по итогам судебного решения обратилась за дополнительными сведениями в МНС.
Оказалось, что название предприятия в трудовой книжке работника было указано на беларусском языке, а его русскоязычная версия писалась иначе. Но суд не принял это во внимание.
Инспекция МНС подтвердила, что ООО «Т» состояло на учете в Советском районе Минска с 1995 по 2000 годы.
Прокуратура подала протест на решение суда. В итоге Мингорсуд отменил решение суда Первомайского района.
Принято решение об установлении факта получения зарплаты работником, который важен для начисления ему пенсии, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Источник: reform.by
10:30 10/09/2019
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