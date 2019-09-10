Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пассажир рейса Минск — Калинковичи — Гомель пытался вскрыть вены прямо в поезде

Инцидент случился 7 сентября, около 18.30. Мужчина лет 35 на вид ехал из Минска до станции Василевичи. Как рассказала проводница, в поезд он садился в нормальном состоянии. Но недалеко от Осиповичей он стал вести себя не совсем адекватно, начал резать себе запястья.


«Возможно, напился, или дури какой обкурился. Или больной, — предположила проводница. — Мы ведь не просим справку предъявить о состоянии здоровья, когда человек в поезд садится».

Мужчину попытались успокоить, оказали первую помощь. Он просил не вызывать милицию. Но, когда поезд отъехал от Осиповичей, он сорвал с себя бинты, и снова стал, по словам проводницы, «буянить».

Начальник поезда вызвал на станцию Бобруйск медиков и наряд милиции. «Взбунтовавшегося» пассажира сняли с поезда под конвоем и увезли в машине скорой помощи.
NN.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru