— 7 сентября во дворе собственного дома обнаружили труп 54-летней новополочанки. По подозрению в совершении убийства задержали ее 30-летнего сына. Предварительно установлено, что он причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась, — рассказала официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.





ГОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание вплоть до смертной казни.





Это уже вторая подобная трагедия в городе в этом году, о которой стало известно СМИ. Напомним, 30 августа суд приговорил жителя Новополоцка, который в январе убил свою мать и спрятал ее тело в лесу, к 15 годам колонии. Он также должен выплатить своему дяде, брату матери, 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.



