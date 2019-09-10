Еще одно убийство в Новополоцке. По подозрению в убийстве женщины задержан ее сын
В Новополоцке задержали мужчину, которого подозревают в убийстве матери, сообщает gorod214.by.
— 7 сентября во дворе собственного дома обнаружили труп 54-летней новополочанки. По подозрению в совершении убийства задержали ее 30-летнего сына. Предварительно установлено, что он причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась, — рассказала официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.
ГОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание вплоть до смертной казни.
Это уже вторая подобная трагедия в городе в этом году, о которой стало известно СМИ. Напомним, 30 августа суд приговорил жителя Новополоцка, который в январе убил свою мать и спрятал ее тело в лесу, к 15 годам колонии. Он также должен выплатить своему дяде, брату матери, 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.
09:48 10/09/2019
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