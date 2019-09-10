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СМИ назвали имя возможного осведомителя США из материала CNN

В материале CNN о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России идет речь об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства, заявил источник газеты «Коммерсантъ» в госорганах США.

Согласно информации CNN, в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России «ценного агента», который был «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Один из собеседников телеканала заявил, что решение приняли после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД Сергеем Лавровым — разведка якобы боялась, что администрация американского лидера может способствовать разоблачению шпиона.

В сентябре 2017 года издание DailyStorm сообщило, что Смоленков вместе с супругой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что расследование несколько раз останавливали и возобновляли, но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что Смоленков и его семья живы и находятся в другой стране.

Издание обратило внимание на информацию о приобретении дома в Стаффорде (штат Вирджиния) некими Олегом и Антониной Смоленковыми, данные размещены в 2018 году в разделе о продаже недвижимости на сайте The Washington Post.


В свою очередь, источники NBC сообщили, что предполагаемый осведомитель живет в районе Вашингтона. Корреспондент телеканала приехал к его дому и позвонил в дверной звонок, спустя пять минут на место приехали двое молодых людей, они представились друзьями хозяина дома и спросили у журналиста о цели его визита. Бывший сотрудник правоохранительных органов заявил NBC, что, вероятно, это были агенты правительства США, наблюдающие за домом россиянина.

При этом собеседники «Коммерсанта» разнятся во мнениях о том, мог ли Смоленков передать США ценную информацию. Так, часть источников говорят, что он занимался технической работой — закупками, организацией поездок и личными поручениями начальства и мог поделиться только «расхожими слухами». Другие же указывают, что он работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был Юрий Ушаков, сейчас занимающий пост помощника президента по международным делам.


Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что материал CNN не только «неверный», но и может поставить под угрозу жизни. В ЦРУ же отвергли предположения телеканала о том, что управление принимает важные решения, основываясь на чем-либо кроме объективного анализа.

Сам Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этом случае.
TUT.by
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