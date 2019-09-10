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Пакет с одеждой в обмен на скидку. Как будет работать акция H&M

H&M объявил акцию: за каждый пакет с ненужной одеждой магазин дарит скидку 15% на одну вещь в чеке на следующую покупку. Так бренд борется с загрязнением окружающей среды.

Пакет с одеждой в обмен на скидку. Как будет работать акция H&M
Office Life решил разобраться, за какие вещи можно получить скидку и на что ее использовать.

Напомним, магазин H&M откроется 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk и будет располагаться на первом и втором этажах.

Когда можно принести вещи?


Вещи можно приносить со дня открытия магазина — 28 сентября.

Как долго продлится акция?


Акция бессрочная, так что можно не торопиться.

Какие вещи можно сдать в H&M?


H&M принимает любые текстильные изделия в любом состоянии, независимо от бренда, ткани и состояния.


Можно ли приносить вещи в совсем плохом состоянии?


Да! Вы можете сдать даже старые носки, колготки или шнурки. Можно приносить обрезки ненужной ткани или старые пододеяльники.


Что приносить нельзя?


Нельзя приносить изделия из кожи (натуральной и искусственной), меха, латекса, стекла, металла, а также предметы, содержащие пух и перо. Так что сумки, обувь и пуховики на натуральном пуху остаются дома.

Вещи для сдачи должны быть уже без фурнитуры?


Нет, главное, чтобы они были чистыми. Пуговицы, даже с изношенной одежды, срезать не надо.

Сколько всего нужно принести вещей?


Для получения скидки один человек за один раз может сдать два пакета с любым количеством одежды (но не менее 3 единиц).

А больше можно?


Нет, за один раз максимум два пакета, но приходить в магазин можно ежедневно.


Какова дальнейшая судьба принесенных вещей?


Все вещи сортируются вручную — и дальше у них три пути: 1. Хорошие вещи реализуют как секонд-хенд (подробности H&M обещает сообщить позднее). 2. Если вещи непригодны для ношения, из них производят другие товары, например тряпки для уборки. 3. Если вещи нельзя использовать даже так, их перерабатывают в текстильные волокна. Сделанная из переработанного волокна одежда потом реализуется в магазинах H&M. Ее можно узнать по зеленым биркам (коллекция Conscious).

На что действует скидка?


Скидка 15% действует на одну вещь в чеке н ваш выбор. Ваучер может быть использован на покупку подарочных карт, вещей из дизайнерских коллекций, а также в сочетании с другими акциями и скидками.

Эта акция есть только в белорусском H&M?


Нет, эта акция — во всех магазинах бренда H&M.
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