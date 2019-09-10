Пакет с одеждой в обмен на скидку. Как будет работать акция H&M
H&M объявил акцию: за каждый пакет с ненужной одеждой магазин дарит скидку 15% на одну вещь в чеке на следующую покупку. Так бренд борется с загрязнением окружающей среды.
Office Life решил разобраться, за какие вещи можно получить скидку и на что ее использовать.
Напомним, магазин H&M откроется 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk и будет располагаться на первом и втором этажах.
Когда можно принести вещи?
Вещи можно приносить со дня открытия магазина — 28 сентября.
Как долго продлится акция?
Акция бессрочная, так что можно не торопиться.
Какие вещи можно сдать в H&M?
H&M принимает любые текстильные изделия в любом состоянии, независимо от бренда, ткани и состояния.
Можно ли приносить вещи в совсем плохом состоянии?
Да! Вы можете сдать даже старые носки, колготки или шнурки. Можно приносить обрезки ненужной ткани или старые пододеяльники.
Что приносить нельзя?
Нельзя приносить изделия из кожи (натуральной и искусственной), меха, латекса, стекла, металла, а также предметы, содержащие пух и перо. Так что сумки, обувь и пуховики на натуральном пуху остаются дома.
Вещи для сдачи должны быть уже без фурнитуры?
Нет, главное, чтобы они были чистыми. Пуговицы, даже с изношенной одежды, срезать не надо.
Сколько всего нужно принести вещей?
Для получения скидки один человек за один раз может сдать два пакета с любым количеством одежды (но не менее 3 единиц).
А больше можно?
Нет, за один раз максимум два пакета, но приходить в магазин можно ежедневно.
Какова дальнейшая судьба принесенных вещей?
Все вещи сортируются вручную — и дальше у них три пути: 1. Хорошие вещи реализуют как секонд-хенд (подробности H&M обещает сообщить позднее). 2. Если вещи непригодны для ношения, из них производят другие товары, например тряпки для уборки. 3. Если вещи нельзя использовать даже так, их перерабатывают в текстильные волокна. Сделанная из переработанного волокна одежда потом реализуется в магазинах H&M. Ее можно узнать по зеленым биркам (коллекция Conscious).
На что действует скидка?
Скидка 15% действует на одну вещь в чеке н ваш выбор. Ваучер может быть использован на покупку подарочных карт, вещей из дизайнерских коллекций, а также в сочетании с другими акциями и скидками.
Эта акция есть только в белорусском H&M?
Нет, эта акция — во всех магазинах бренда H&M.
09:34 10/09/2019
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