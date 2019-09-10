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Фотофакт: С днём рождения, Минск! На пл. Свободы появился большой торт

Этот торт – своеобразный подарок жителям столицы ко дню рождения города. Конструкцию украсили фотографии с историческими видами Минска. Правда, торт пока не закончен – на нем еще появится большая светодиодная свеча.

Декоративная конструкция в виде торта появилась возле городской ратуши, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 14 и 15 сентября. 
Павел Русак
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