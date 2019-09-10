Фотофакт: С днём рождения, Минск! На пл. Свободы появился большой торт
Этот торт – своеобразный подарок жителям столицы ко дню рождения города. Конструкцию украсили фотографии с историческими видами Минска. Правда, торт пока не закончен – на нем еще появится большая светодиодная свеча.
Декоративная конструкция в виде торта появилась возле городской ратуши, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 14 и 15 сентября.
Павел Русак
09:32 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».