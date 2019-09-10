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Дима Билан извинился за неадекватное поведение на концерте: «Простите, не рассчитал»

Российский певец Дима Билан прокомментировал своё неадекватное состояние во время концерта, священного Дню города в Самаре.


Как информируют replyua.net, выступление Билана вызвало очень много вопросов. Сам артист утверждает, что перед выступлением выпил немного коньяка, однако не рассчитал дозу, в результате чего, выйдя на сцену, сильно опьянел.

На своей странице в Instagram он обратился к поклонникам и заявил, что ведет здоровый образ жизни, и всего лишь одна рюмка коньяка сыграла с ним злую шутку. Однако пользователи в такое объяснение не поверили. Многие жители Самары, побывавшие на концерте, пишут, что артист вел себя отнюдь не как пьяный человек, и его поведение больше напоминало состояние, которое наблюдается у наркозависимых людей.


В свою очередь, чтобы замять этот скандал, Билан уже пообещал, что даст в Самаре ещё один концерт, купит аппарат для лечения детей в местную больницу и подарит большую детскую площадку.
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