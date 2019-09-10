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В Нидерландах произошла стрельба: трое погибших. Есть дети

9 сентября в нидерландском городе Дордрехт произошел инцидент со стрельбой.

Полиция Роттердама сообщила, что жертвами стрельбы стали три человека. Среди погибших мужчина и двое детей, ранена женщина.

Издание De Telegraaf без ссылок на источники сообщает, что погибший мужчина был полицейским. Предполагается, что он открыл стрельбу, а потом покончил с собой.
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