В Нидерландах произошла стрельба: трое погибших. Есть дети

Полиция Роттердама сообщила, что жертвами стрельбы стали три человека. Среди погибших мужчина и двое детей, ранена женщина.





Издание De Telegraaf без ссылок на источники сообщает, что погибший мужчина был полицейским. Предполагается, что он открыл стрельбу, а потом покончил с собой.



