Задержали парня, который напал на компанию ЛГБТ в Минске

Пострадавший от нападения режиссёр Николай Куприч​ / www.svaboda.org





Как пишет активист Андрей Завалей, парня увидели в субботу в том же районе, где произошло нападение, — на улице Октябрьской. Вызванный наряд милиции задержал 18-летнего юношу, передает "Еврорадио"





Завалей пишет: "Ему объявили, что он задержан по подозрению в совершении преступления. Сначала вроде согласился пройти вместе с сотрудниками милиции, но потом сделал резкий рывок и попытался сбежать. Не знаю, что во мне включилось, как в замедленной съёмке: сфокусировался, сгруппировался, и выпрыгнул ему на перехват, сбил с ног. Милиционеры подбежали, сказали: "спасибо", и надели на него наручники.





В разговоре ещё на Октябрьской с одной из наших подруг на её вопрос "Ну что, п...диков е...шил?" он ответил "Да!". Через пару секунд мыслительного процесса уточнил: "Ну, то есть не п...диков, п...диков я не трогал. Я х...чей е...шил, вот это было".





Нападение произошло в ночь с 24-го на 25 августа. На тусовочной улице Октябрьской молодой человек приставал к ЛГБТ-компании и режиссёру-документалисту Николаю Купричу, который был с ними. Когда на очередной вопрос нетрезвого юноши Куприч, желая отделаться, сказал "Я п...дор", парень напал сзади и жестоко избил его. Режиссёру потребовалась госпитализация.