Сохраняется бабье лето: в ближайшие дни будет до +27

Ночью местами по западу, а днем ​​в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет юго-восточный, южный порывистый.





Ночью температура воздуха составит 10-16 тепла, днем ​​прогнозируется +21... +27.





В среду, 11 сентября, сохранится переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный.









Ночью термометры покажут 7-14 со знаком "плюс", днем ​​будет 20-26 выше нуля, по юго-востоку ожидается до 28 тепла.





12 сентября также осадков не прогнозируется, лишь местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет южной четверти умеренный, днем ​​в северо-западных районах порывистый.





Ночью температура воздуха будет 7-14 выше нуля. Днем ожидается от +20 по северо-западу до +28 по юго-востоку.