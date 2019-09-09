Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сохраняется бабье лето: в ближайшие дни будет до +27

10 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.

Ночью местами по западу, а днем ​​в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет юго-восточный, южный порывистый.

Ночью температура воздуха составит 10-16 тепла, днем ​​прогнозируется +21... +27. 

В среду, 11 сентября, сохранится переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный.


Ночью термометры покажут 7-14 со знаком "плюс", днем ​​будет 20-26 выше нуля, по юго-востоку ожидается до 28 тепла.

12 сентября также осадков не прогнозируется, лишь местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет южной четверти умеренный, днем ​​в северо-западных районах порывистый.

Ночью температура воздуха будет 7-14 выше нуля. Днем ожидается от +20 по северо-западу до +28 по юго-востоку.
"Евровидение"
Поделиться
Последние известия


Блоги
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru