Сохраняется бабье лето: в ближайшие дни будет до +27
10 сентября в Беларуси ожидается переменная облачность, информирует Белгидромет.
Ночью местами по западу, а днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет юго-восточный, южный порывистый.
Ночью температура воздуха составит 10-16 тепла, днем прогнозируется +21... +27.
В среду, 11 сентября, сохранится переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный.
Ночью термометры покажут 7-14 со знаком "плюс", днем будет 20-26 выше нуля, по юго-востоку ожидается до 28 тепла.
12 сентября также осадков не прогнозируется, лишь местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет южной четверти умеренный, днем в северо-западных районах порывистый.
Ночью температура воздуха будет 7-14 выше нуля. Днем ожидается от +20 по северо-западу до +28 по юго-востоку.
21:09 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».