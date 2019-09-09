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Белоруску, пропавшую с тремя детьми, нашли в России

Четвертого сентября в Пружанский РОВД обратился Игорь Ахтель — экс-супруг 46-летней Натальи, которая месяц назад ушла из дома с тремя детьми. Куда — неизвестно.

Соседи говорили, последний раз видели женщину 4 августа, но тревогу через долгое время подняла педагог из школы: дети не пришли на линейку. Игорь рассказывает, все это время надеялся, что бывшая жена и дети вернутся сами. Сегодня их и его экс-супругу нашли на территории Российской Федерации.

По словам ее бывшего мужа, женщина с детьми найдена в Омске. Как сообщил Игорь, Наталья свой отъезд объяснила так: «Бог позвал».

— Я пробовал с детьми связаться, но она закатила истерику, чтобы со мной не общался никто, — говорит мужчина.

— Женщина и дети установлены на территории Российской Федерации, они живы-здоровы, — рассказала Onliner официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.


По информации оперативно-разыскного отряда «Ангел», на связь в группе «ВКонтакте» вышел мужчина, к которому, предположительно, могла переехать женщина.

— Он написал, что с детьми все хорошо, они вчера собирали грибы, — рассказал командир отряда Сергей Ковган.

Александр, к которому уехала женщина, рассказал, что женщина с детьми находятся в Северо-Западном регионе, предположительно, в Пскове.

— С ними все хорошо. В деревне им дали дом без продажи, рядом озеро. Мы тоже их поддерживаем, помогаем материально, продуктами. Им очень нравится здесь. Теперь мы как одна духовная семья.
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