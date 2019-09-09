В Бобруйске приют на три сотни собак и кошек остался без еды

Как рассказала председатель местного общества защиты животных «Добродетель» Ирина Ковалерова, такая критическая ситуация сложилась впервые за последние два года. Значительная часть денег, которые жертвуют обществу граждане, уходит на выкуп животных из городского отлова, где за каждый день содержания собаки, например, нужно заплатить почти по 4 рубля, кошки — рубль (после пяти суток невыкупленных животных усыпляют).









Теперь же у волонтеров не осталось средств ни для выкупа кошек и собак, ни для закупки кормов и продуктов для них, не говоря уже о медикаментах. При этом только круп в приюте расходуется по 45-килограммовому мешку ежедневно.





Приют надеется на помощь небезразличных людей. Можно не только привезти продукты, но и пожертвовать деньги через ЕРИП (Общественные объединения ->Защита животных->Добродетель -> пожертвовать) или переводом на карту, реквизиты можно найти в группе общества.



