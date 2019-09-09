Лукашенко: Через 2 года Минск станет столицей США

Стандартный официоз в речи главы Беларуси был разбавлен заявлением: «Через два года Минск станет столицей США». Что имелось ввиду?





По всей вероятности, Александр Лукашенко полагает, что, по крайней мере, на пару дней Минск стал столицей Европы, раз уж «Динамо» было выбрано континентом как домашняя арена для проведения матча.





Следующий матч должен состояться за океаном. Однако Лукашенко предлагает провести соревнования на «Динамо» и в 2021 году:









– Через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей США. Уточняю, чтобы не заподозрили нехорошее. Как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США. Потому что в США должны проводить этот матч.





Начало этому процессу, кстати, уже положено. Как отметили на форуме «Прессбола», вокруг минского матча творится «историческая [фигня]»: «Впервые в Беларуси БРСМ централизованно выдавал американские флажки».





Такими темпами того и гляди Дональду Трампу прилетит телеграмма с предложением создать «союзное государство с Беларусью».