У мошенников в сети появилась новая схема кражи денег. Вот как она работает
В Беларуси кибермошенники пошли дальше и разработали новую схему кражи денег.
По информации kp.by делимся, как она выглядит и как сохранить свою безопасность в сети.
Раньше мошенники присылали сообщения в соцсетях якобы от знакомого и просили денег. Будто бы он попал в неприятности – например, в ДТП, – и ему срочно нужно помочь. Теперь они взламывают профили и рассылают друзьям предложения перевести им деньги на карту, обещая при этом вернуть сумму наличными. Вот какой месседж пришел журналисту kp.by (о подобных случаях рассказали и знакомые редакции KYKY):
Скриншот Павла Мицкевича для kp.by
Иногда реальные владельцы аккаунтов узнают, что их страницы взломали, и предупреждают знакомых на других площадках. Но этого может и не случиться.
Что делать, если мне пришло такое письмо?
Важно помнить, что передавать данные карты (номер, срок действия и фамилию хозяина) кому бы то ни было – нельзя. А милиция советует сразу позвонить другу и спросить лично, действительно ли он отправил сообщение. Бывает и такое, что воры перечисляют средства с чужих карт своим знакомым и просят вывести, чтобы отмыть их.
19:19 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».