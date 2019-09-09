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У мошенников в сети появилась новая схема кражи денег. Вот как она работает

В Беларуси кибермошенники пошли дальше и разработали новую схему кражи денег.

По информации kp.by делимся, как она выглядит и как сохранить свою безопасность в сети.

Раньше мошенники присылали сообщения в соцсетях якобы от знакомого и просили денег. Будто бы он попал в неприятности – например, в ДТП, – и ему срочно нужно помочь. Теперь они взламывают профили и рассылают друзьям предложения перевести им деньги на карту, обещая при этом вернуть сумму наличными. Вот какой месседж пришел журналисту kp.by (о подобных случаях рассказали и знакомые редакции KYKY):

Скриншот Павла Мицкевича для kp.by

Иногда реальные владельцы аккаунтов узнают, что их страницы взломали, и предупреждают знакомых на других площадках. Но этого может и не случиться.

Что делать, если мне пришло такое письмо?

Важно помнить, что передавать данные карты (номер, срок действия и фамилию хозяина) кому бы то ни было – нельзя. А милиция советует сразу позвонить другу и спросить лично, действительно ли он отправил сообщение. Бывает и такое, что воры перечисляют средства с чужих карт своим знакомым и просят вывести, чтобы отмыть их.
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