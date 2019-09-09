Гродненских фанатов Коржа за шествие наказывать все-таки не будут
Организатора шествия поклонников Макса Коржа к административной ответственности привлекать не будут. Об этом сообщает телеграмм-канал «Гродненские сливы». В милиции данную информацию подтвердили.
Напомним, шествие поклонников Макса Коржа, которое прошло 25 августа в областном центре, сначала признали несанкционированной акцией.
— Начат административный процесс по делу об организации несанкционированной акции. Но протоколов на участников еще не составляли, — комментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Напомним, 25 августа около 20 поклонников Макса Коржа прошлись по улице Советской в Гродно. Накануне, 24 августа, в Минске состоялся концерт исполнителя, на который пришли около 35 тысяч зрителей.
— За отсутствием состава административного правонарушения административный процесс прекращен, — прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Своим шествием молодые гродненцы надеялись обратить внимание своего кумира и пригласить его в Гродно. В последний раз Макс Корж выступал здесь в 2015 году.
18:54 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».