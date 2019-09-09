Гродненских фанатов Коржа за шествие наказывать все-таки не будут

Напомним, шествие поклонников Макса Коржа, которое прошло 25 августа в областном центре, сначала признали несанкционированной акцией.





— Начат административный процесс по делу об организации несанкционированной акции. Но протоколов на участников еще не составляли, — комментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.





Напомним, 25 августа около 20 поклонников Макса Коржа прошлись по улице Советской в Гродно. Накануне, 24 августа, в Минске состоялся концерт исполнителя, на который пришли около 35 тысяч зрителей.





— За отсутствием состава административного правонарушения административный процесс прекращен, — прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





Своим шествием молодые гродненцы надеялись обратить внимание своего кумира и пригласить его в Гродно. В последний раз Макс Корж выступал здесь в 2015 году.