Информацию об освобождении подтвердил tut.by сам бывший осужденный.





Напомним, в мае 2018-го суд первой инстанции признал жителя Минска виновным по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве (статьи 233 и 209 Уголовного кодекса). Его приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией и штрафом в 2500 базовых величин (61 250 рублей). Но на днях в соцсетях появилась информация, якобы молодой человек вышел на свободу.





— Да, это правда, — не стал скрывать Артем Мосейчук. — Вступили в силу изменения в Уголовный кодекс (статью 233 декриминализировали), плюс сейчас проходит амнистия, благодаря которой мне «сняли» 25 дней. Людям я не должен денег, у меня была задолженность лишь перед государством.





Другие подробности он обсуждать не захотел: по его словам, три года разбирательств и пребывания за решеткой (его задержали еще в сентябре 2016-го) отняли много сил.





Напомним, с июля вступили в силу изменения в Уголовный кодекс. Среди прочего частично декриминализировали незаконное предпринимательство по статье 233 УК. А также президент подписал закон об амнистии, благодаря которому примерно у 2 тысяч человек появилась возможность вернуться домой.









В свое время Артем Мосейчук был одним из заметных активистов БРСМ. А в 2015–2016 годах являлся одним из участников (по версии силовиков — руководителем) белорусской ветки компании Kairos Technologies, которая занималась привлечением денег от населения. Следователи трактовали это как финансовую пирамиду, а суммарный доход оценили в 326 тысяч рублей.





По версии следствия, вкладчики Kairos Technologies предоставляли часть жесткого диска в аренду и оплачивали вступительный взнос, а потом получали ежемесячно доход якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. Обвинение пришло к выводу, что выплаты производились за счет новых инвесторов компании, а такой бизнес не мог конкурировать с аналогичными продуктами реальных крупных компаний. Молодой человек полностью отрицал свою вину, а его адвокаты настаивали, что в действиях подзащитного нет состава преступления.