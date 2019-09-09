Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Украина - это свобода": рэпер Серега решил сменить гражданство

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, хочет стать гражданином Украины.

О этом желании он заявил в эфире украинской программы "Танцы со звездами"


"Я хочу быть здесь, среди этих людей, это моя земля, мне здесь хорошо", — сказал рэпер. 

Он отметил, что решение о получении украинского паспорта принял недавно. "Украина для меня - это свобода", - подчеркивает Серега.


По его словам, именно в этой стране он встретил любимую женщину, которая родила ему двух сыновей.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам
Владимир Подгол
Рейтинг президентской лжи и страха
Игорь Драко
Письмо из Беларуси старшему брату в Москву
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru