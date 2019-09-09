О этом желании он заявил в эфире украинской программы "Танцы со звездами"









"Я хочу быть здесь, среди этих людей, это моя земля, мне здесь хорошо", — сказал рэпер.





Он отметил, что решение о получении украинского паспорта принял недавно. "Украина для меня - это свобода", - подчеркивает Серега.









По его словам, именно в этой стране он встретил любимую женщину, которая родила ему двух сыновей.