"Украина - это свобода": рэпер Серега решил сменить гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, хочет стать гражданином Украины.
О этом желании он заявил в эфире украинской программы "Танцы со звездами"
"Я хочу быть здесь, среди этих людей, это моя земля, мне здесь хорошо", — сказал рэпер.
Он отметил, что решение о получении украинского паспорта принял недавно. "Украина для меня - это свобода", - подчеркивает Серега.
По его словам, именно в этой стране он встретил любимую женщину, которая родила ему двух сыновей.
17:29 09/09/2019
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