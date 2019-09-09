Жесть: маршрутка врезалась в фуру под Минском - погибли пассажиры

Сегодня в 14.40 на 85-м километре автодороги М14 (Минский район, в направлении автодороги М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации») водитель маршрутного такси «Могилев-Сморгонь» совершил наезд на стоящую на обочине по причине поломки фуру «МАЗ».