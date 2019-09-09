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Жесть: маршрутка врезалась в фуру под Минском - погибли пассажиры

Сегодня в 14.40 на 85-м километре автодороги М14 (Минский район, в направлении автодороги М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации») водитель маршрутного такси «Могилев-Сморгонь» совершил наезд на стоящую на обочине по причине поломки фуру «МАЗ».

В маршрутке находились пятеро пассажиров. В результате ДТП двое погибли на месте, водитель и трое пассажиров получили ранения и доставлены в больницу. 



Водитель фуры не пострадал. 

Водители были трезвые. 

Причины аварии выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики, сообщает МВД
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