Жесть: маршрутка врезалась в фуру под Минском - погибли пассажиры
Сегодня в 14.40 на 85-м километре автодороги М14 (Минский район, в направлении автодороги М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации») водитель маршрутного такси «Могилев-Сморгонь» совершил наезд на стоящую на обочине по причине поломки фуру «МАЗ».
В маршрутке находились пятеро пассажиров. В результате ДТП двое погибли на месте, водитель и трое пассажиров получили ранения и доставлены в больницу.
Водитель фуры не пострадал.
Водители были трезвые.
Причины аварии выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики, сообщает МВД
17:18 09/09/2019
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