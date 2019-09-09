«Вчера у меня в твиттере прорвало трубопровод „Дружба“. Причиной прорыва стал мой иронический коммент. Честно сказать, чувствую себя неловко из-за того, что приходится объяснять суть вполне очевидной шутки, но ок.





Новость о возможном проведении Олимпиады с Россией — одна из множества других про различные совместные проекты. На мой взгляд, все они обусловлены проектом интеграции России и Беларуси.





Создание единого государства, по большому счету, направлено на конкретную задачу: легитимно оставить Путина на новый срок. Мой твит может кому-то не нравиться точно так же, как и идея объединения РФ и РБ — мне. Единственное, что остается — иронизировать над этим фарсом», — написал Антипин в своем твиттере.



