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Просто шутка: дизайнер объяснил, почему назвал Лукашенко "губернатором белорусской области"

Дизайнер Михаил Антипин оставил в твиттере комментарий, где пояснил, почему назвал Лукашенко «губернатором белорусской области».

«Вчера у меня в твиттере прорвало трубопровод „Дружба“. Причиной прорыва стал мой иронический коммент. Честно сказать, чувствую себя неловко из-за того, что приходится объяснять суть вполне очевидной шутки, но ок.

Новость о возможном проведении Олимпиады с Россией — одна из множества других про различные совместные проекты. На мой взгляд, все они обусловлены проектом интеграции России и Беларуси.

Создание единого государства, по большому счету, направлено на конкретную задачу: легитимно оставить Путина на новый срок. Мой твит может кому-то не нравиться точно так же, как и идея объединения РФ и РБ — мне. Единственное, что остается — иронизировать над этим фарсом», — написал Антипин в своем твиттере.
Источник: tut.by
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