Просто шутка: дизайнер объяснил, почему назвал Лукашенко "губернатором белорусской области"
Дизайнер Михаил Антипин оставил в твиттере комментарий, где пояснил, почему назвал Лукашенко «губернатором белорусской области».
«Вчера у меня в твиттере прорвало трубопровод „Дружба“. Причиной прорыва стал мой иронический коммент. Честно сказать, чувствую себя неловко из-за того, что приходится объяснять суть вполне очевидной шутки, но ок.
Новость о возможном проведении Олимпиады с Россией — одна из множества других про различные совместные проекты. На мой взгляд, все они обусловлены проектом интеграции России и Беларуси.
Создание единого государства, по большому счету, направлено на конкретную задачу: легитимно оставить Путина на новый срок. Мой твит может кому-то не нравиться точно так же, как и идея объединения РФ и РБ — мне. Единственное, что остается — иронизировать над этим фарсом», — написал Антипин в своем твиттере.
Источник: tut.by
15:52 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».