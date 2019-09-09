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Анна Северинец: Так человек превращается в раба, а система образования - в концлагерь

Человек превращается в раба не тогда, когда его заковывают в кандалы или сажают на галеры, а тогда, когда из года в год заставляют делать заведомо идиотские вещи и присматриваются: сделает или нет? 


Анна Северинец: Так человек превращается в раба, а система образования - в концлагерь

Самой чудовищной из всех сентябрьских новостей системы образования стала для меня не новость о пересмотре тестирования, не новость о запрете баек с капюшонами, не новость о путанице в новых программах, а новость о том, что в ряде школ Беларуси учителя перепечатывают календарно-тематическое планирование (КТП) из печатных книжек.


"Понимают идиотизм ситуации - и перепечатывают"


Это планирование, сокращенно КТП, то есть расписание программных тем по датам - один из основных внутренних документов учителя. В идеале мы не имеем права отклоняться от КТП, если оно согласовано администрацией школы. Лет двадцать назад КТП еще писали от руки и каждый учитель расписывл по своему разумению, с опорой, конечно же, на общую программу.

Сегодня по каждому предмету печатаются специальные книжки, и это очень удобно: поставил даты согласно расписанию, как надо, поменял кое-что в рамках дозволенного, согласовал у директора - и спи спокойно. Бюрократия, конечно, ограничение творческой свободы, конечно, но такая, с человеческим лицом.

Самое страшное, что раньше происходило с КТП - это сентябрьские методические споры, мол, чем писать даты напротив тем занятий: ручкой или карандашом. На полном серьезе этот вопрос каждый год обсуждается на методических объединениях и является предметом внимания различных проверок. Ладно. Это так трогательно, что даже смешно.

Но в этом году учителя школ начали осторожно жаловаться в социальных сетях: их заставляют перепечатывать готовые купленные КТП, перепечатывать руками, чтобы эти проклятые даты были не написаны ручкой, не помечены карандашом, а напечатаны. 

Это титанический объем тупой работы: перепечатать темы, даты, рекомендованные виды работ, домашние задания… это не день, не два, особенно если у учителя разные классы, а значит, и разные КТП.

Ни одного нормативного документа, который регламентировал бы перепечатку КТП, не существует. Но учителя сидят - и перепечатывают. Понимают идиотизм ситуации - и перепечатывают. Плачут кровавыми слезами, не спят по ночам, скрипят зубами, ругают всех и вся - и перепечатывают.

Я не могу представить себе, что должно было бы случиться, чтобы я села перепечатывать напечатанную книжку. Наверное, если бы даже мне сказали: либо расстрел, либо перепечатывай - я бы сказала: да пошли вы! Стреляйте! 

И стала бы, красивая, смелая, с наглой улыбкой, смеясь в лицо расстрельной команде. Я вам человек, а не быдло. Я не буду исполнять ваши глупые капризы. (Правда в том, коллеги, что за неперепечатанное КТП не расстреливают).

Что могут сделать с человеком, который не перепечатает КТП? Ну, думаю, могут депремировать. Рублей на пятьдесят. Ну, на семьдесят. Могут еще назло составить неудобное расписание. Могут по мелочи весь год щипать и грызть. Уволить - вряд ли. 


Особенно если весь коллектив встанет, красивый, смелый, с наглой улыбкой, и скажет: мы не будем перепечатывать КТП.

И подписываться на «Юный спасатель» принудительно не будем. По желанию - будем, а без него - нет. 

И ходить по квартирам переписывать детей школьного возраста — не будем. Только за дополнительную плату, и она будет больше, чем пятьдесят рублей. 

И участвовать в избирательных комиссиях - не будем. Ну, просто - не будем, и всё. Нет такого закона, чтобы заставить.

"Наша с вами сила - это собственная честь, гласность и солидарность"


Я так скажу. Хуже всякого министерства, хуже всякой проверки - вот эта наша с вами позиция терпения и молчания. Именно так человек превращается в раба, а система образования - в концлагерь. 


Да. Не тогда, когда кого-то заковывают в кандалы или сажают на галеры. А тогда, когда человека из года в год заставляют делать заведомо идиотские вещи и присматриваются: сделает или нет? 


Сделает, сделает. За десять рублей премии, за пять рублей прибавки. В свой выходной поедут на хоккейный матч. После уроков пойдут стоять в живом оцеплении на параде. Тянет ли это на двадцать премиальных рублей?


Кажется, два года назад в нормативном документе Минобразования «соскочило» форматирование, и там, где дается образец подписи тетрадей, слово «Тетрадь» было написано не посередине, а слева. 

Что вы думаете? Это была революция целая! Целыми уроками переучивали детей писать слово «Тетрадь» там, где нужно. Сколько бумаги испортили! А Минобразования пожало плечами: Господи, люди, ну это просто улетел компьютерный набор. Вы там заболели, что ли?

Мы все говорим: нет уважения к учителю. Родители не уважают, ученики не уважают. Пхе. Никто из них, ни родители, ни ученики, не заставляют нас перепечатывать КТП. 

Да и никто, сказать по правде, не заставляет. Сами перепечатываем. Хорошо еще, если за пятьдесят рублей премии. А то ведь большинство - бесплатно.


Коллеги, я знаю одно. Наша с вами сила - это собственная честь, гласность и солидарность. Нельзя молчать и терпеть. Вашей личной чести, огласки и солидарности боится любой автор идиотских распоряжений. 

Сегодня это так легко! СМИ, общественные движения, правозащитные организации - они все на нашей стороне. Ну, давайте уже не будем позориться. Ну, давайте уже хотя бы не перепечатывать КТП, а?
Анна Северинец, радио «Свабода»
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