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Ужас! Россиянка утопила собственных детей из-за ссоры с мужем

Жительница Камчатки, которую заподозрили в утоплении своих двоих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск, могла совершить преступление из-за скандала с мужем.

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозреваемая в убийстве расправилась с сыном от первого брака и дочерью от второго брака. На фоне чего возник конфликт, который привел к преступлению, не уточняется. Известно, что семья не состояла на профилактическом учете, а в их доме имелись все необходимые условия для ухода за детьми.

Одному погибшему ребенку — 1,5 месяца, другому — 5 лет. По словам очевидцев, 27-летняя женщина привязала детей к себе и отплыла с ними на 40 метров от берега. 


Полицейские вытащили мать и детей, однако младенец был мертв, а старший ребенок скончался позднее в больнице. Подозреваемую удалось спасти.

По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части второй статьи 105 УК России («Убийство двух малолетних лиц»).
Источник: lenta.ru
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