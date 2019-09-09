Ужас! Россиянка утопила собственных детей из-за ссоры с мужем

Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает РЕН ТВ.





По данным телеканала, подозреваемая в убийстве расправилась с сыном от первого брака и дочерью от второго брака. На фоне чего возник конфликт, который привел к преступлению, не уточняется. Известно, что семья не состояла на профилактическом учете, а в их доме имелись все необходимые условия для ухода за детьми.





Одному погибшему ребенку — 1,5 месяца, другому — 5 лет. По словам очевидцев, 27-летняя женщина привязала детей к себе и отплыла с ними на 40 метров от берега.









Полицейские вытащили мать и детей, однако младенец был мертв, а старший ребенок скончался позднее в больнице. Подозреваемую удалось спасти.





По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части второй статьи 105 УК России («Убийство двух малолетних лиц»).