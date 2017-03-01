Имейте ввиду: с 16 сентября досмотр в аэропорту по новым правилам





Изменения вступают в силу с 16 сентября т.г. и предусматривают нововведения, которые затронут интересы практически всех авиапассажиров.





Главное из них – несомненно, это их обязанность доставать из перевозимых вещей любые электронные приборы и устройства, фото-, видеоаппаратуру, персональные компьютеры, ноутбуки, электронные книги, планшетные компьютеры и мобильные телефоны и размещать в специальные лотки (корзины) на транспортере рентгенотелевизионного интроскопа отдельно от всех остальных перевозимых предметов.





Сообщается, что это необходимо для их проверки с помощью технических и иных средств.





Меняется и перечень предметов, которые можно и нельзя провозить на борту самолета.





В перечень опасных веществ, материалов и изделий, запрещенных (разрешенных с соблюдением необходимых условий) к перевозке на борту самолета, являющийся приложением к Инструкции, с указанной даты дополнительно включены принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или острыми кромками и ножи для резки картона.





Вместо ножей из металла или любого другого достаточно прочного материала, которые могут использоваться как потенциальное оружие с лезвиями любой длины, теперь в перечне фигурируют ножи из металла или любого другого достаточно прочного материала, с длиной лезвия более 6 см. Иначе говоря, ножи с более короткими лезвиями будут разрешены к провозу в багажном отсеке.









Аналогичное изменение предусмотрено и для ножниц: полный запрет на их провоз на борту самолета заменяется запретом на провоз ножницы с длиной лезвия более 6 см, если мерить от центра шарнира.





В то же время из перечня исключены коньки и шипованная обувь, которые теперь разрешено провозить в багажном отсеке.





Еще одно изменение предусмотрено специально для любителей так называемых вейпов. Электронные сигареты (а также все иные электронные приспособления для вдыхания веществ, использующих испарение), которые содержат батарейки, необходимо защищать от случайной активации. Поэтому теперь их нельзя провозить в багаже, однако можно взять с собой в салон.





Зажигалки, которые ранее было разрешено провозить в салоне самолета по одной на пассажира без указания их вида заменены на зажигалки для сигарет, не содержащие неабсорбированного жидкого топлива, за исключением сжиженного газа, предназначенные для индивидуального пользования.





Другими словами, газовые зажигалки провозить можно, а бензиновые и прочие использующие жидкое топливо – нельзя.





И последнее изменение, затрагивающее интересы авиапассажиров. Касается оно термометров, содержащих ртуть. С указанной даты в багаже может находиться термометр медицинский, содержащий ртуть, в стандартном футляре – один на пассажира.





При этом в салон в ручной клади разрешено брать термометр медицинский, не содержащий ртуть, один на пассажира.