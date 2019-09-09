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Легендарный Надаль в четвертый раз выиграл финал US Open

Испанский теннисист выиграл свой девятнадцатый титул на турнирах "Большого шлема".

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем US Open-2019. В финальном матче 33-летний испанец обыграл пятую ракетку турнира Даниила Медведева из России. 

Почти пятичасовой поединок завершился победой Надаля в пяти сетах - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. 


Легендарный испанский теннисист в четвертый раз в карьере выиграл US Open и в девятнадцатый - турнир "Большого шлема". По этому показателю Надаль вплотную приблизился к швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого двадцать побед на "мэйджорах". 

Также отметим, что Надаль стал рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема" после 30 лет - пять титулов. 

Видеообзор финала был опубликован на канале US Open в YouTube.
Источник: УНИАН
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