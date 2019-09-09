Легендарный Надаль в четвертый раз выиграл финал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем US Open-2019. В финальном матче 33-летний испанец обыграл пятую ракетку турнира Даниила Медведева из России.





Почти пятичасовой поединок завершился победой Надаля в пяти сетах - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.









Легендарный испанский теннисист в четвертый раз в карьере выиграл US Open и в девятнадцатый - турнир "Большого шлема". По этому показателю Надаль вплотную приблизился к швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого двадцать побед на "мэйджорах".





Также отметим, что Надаль стал рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема" после 30 лет - пять титулов.





Видеообзор финала был опубликован на канале US Open в YouTube.















