Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На протяжении нескольких недель в СМИ муссируются слухи о том, что известная российская иелеведущая Ксения Собчак ждет ребенка от режиссера Константина Богомолова.
Поводом для обсуждений стали фотографии и кадры различных видео, на которых запечатлена гламурная блондинка. Особо наблюдательные зрители разглядели у телеведущей округлившийся живот.
Наконец Ксения выступила с заявлением. Она прокомментировала слухи для Telegram-канала "Татлер-батлер".
"Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда", – объявила Ксения Собчак.
Впрочем, не все поверили словам телеведущей. К примеру, подписчики ее личной странички в социальной сети Instagram. Они обратили внимание на свежую фотографию Ксении, сделанную в день выборов, 8 сентября. В частности, поклонники обратили внимание на "поплывшую" стену аккурат в районе живота Собчак.
По слухам, именно из-за беременности телеблондинка собралась замуж. Совсем скоро, если верить ряду СМИ, а именно 13 сентября, состоится торжество. По некоторым данным, праздник пройдет в "Петровском пассаже", торговом центре с такими дорогими бутиками, что там больше продавцов и охранников, чем покупателей.
Говорят, на праздник влюбленные пригласили три сотни человек.
Друзья Константина Богомолова и Ксении Собчак сообщили, что свадьба пройдет в формате мини-спектакля под аккомпанемент классических музыкантов.
Источник: dni.ru
11:21 09/09/2019
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