Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

Поводом для обсуждений стали фотографии и кадры различных видео, на которых запечатлена гламурная блондинка. Особо наблюдательные зрители разглядели у телеведущей округлившийся живот.





Наконец Ксения выступила с заявлением. Она прокомментировала слухи для Telegram-канала "Татлер-батлер".









"Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда", – объявила Ксения Собчак.





Впрочем, не все поверили словам телеведущей. К примеру, подписчики ее личной странички в социальной сети Instagram. Они обратили внимание на свежую фотографию Ксении, сделанную в день выборов, 8 сентября. В частности, поклонники обратили внимание на "поплывшую" стену аккурат в районе живота Собчак.









По слухам, именно из-за беременности телеблондинка собралась замуж. Совсем скоро, если верить ряду СМИ, а именно 13 сентября, состоится торжество. По некоторым данным, праздник пройдет в "Петровском пассаже", торговом центре с такими дорогими бутиками, что там больше продавцов и охранников, чем покупателей.





Говорят, на праздник влюбленные пригласили три сотни человек.





Друзья Константина Богомолова и Ксении Собчак сообщили, что свадьба пройдет в формате мини-спектакля под аккомпанемент классических музыкантов.