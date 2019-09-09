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Неизвестная история: рассекречены новые документы о пакте Молотова-Риббентропа

Министерство обороны России рассекретило архивные документы, связанные с пактом о ненападении, заключенным между СССР и Германией в 1939 году (пакт Молотова — Риббентропа).

Молотов (слева) с Гитлером

Об этом РБК сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Документы из фондов центрального архива военного ведомства «Хрупкий мир на пороге войны» опубликованы в мультимедийном разделе на сайте Минобороны. Его открыли к 80-летней годовщине подписания пакта.

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны», — говорится в сообщении департамента. Предполагается, что они объяснят, «почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения».

Договор о ненападении между Германией и СССР был подписан в 1939 году. Стороны обязались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, если на одну из них совершала нападение третья сторона. 

К документу также прилагалась секретная часть — соглашение о разграничении сфер интересов на случай «территориально-политического переустройства» прибалтийских государств и Польши.

Среди опубликованных материалов — шифротелеграммы начальника главного политуправления Красной армии Льва Мехлиса, отправленные руководству СССР из разных городов Западной Украины. 


В них говорилось о «неподдельном энтузиазме», с которым украинцы встречали советские войска, о разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии и их «большой заинтересованности в жизни СССР».

Кроме того, Минобороны обнародовало служебную записку начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова наркому обороны СССР от 24 марта 1938 года. Текст, занявший 31 страницу, он написал от руки, изложив в записке «оценку военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков».

Согласно информации Шапошникова, угрозу для государства представлял не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, «находящаяся «в орбите» фашистского блока». Он сообщал, что накануне войны у альянса Германии и Италии насчитывалось в сумме более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов.

В проект также вошли воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Майского, опубликованные в журнале «Новое время» в 1966 году. По его информации, как отмечает Минобороны, одним из приоритетов СССР в 1938–1939 годах было достижение «антифашистского военного союза с Великобританией и Францией для сохранения баланса сил в Европе». 

Однако после того как трехсторонние переговоры между СССР, Францией и Великобританией в 1939 году зашли в тупик, советское государство заключило договор о ненападении с Германией.
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