В МВД рассказали о главной версии пропажи Максима Мархалюка
Эта история в 2017-м взволновала всю страну. 11-летний Максим Мархалюк пропал в деревне на краю Беловежской пущи.
Вместе со спасателями и милицией мальчика искали тысячи добровольцев.
Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»: "Это были самые масштабные поиски как для координатора и самые тяжелые. Было около 2000 волонтеров, которых нужно было скоординировать, правильно поставить задачи, и чтобы эти задачи были выполнены".
Но, увы, результатов поиск не дал.
Дмитрий Крюков, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси: "Дело до сих пор не прекращается и активные мероприятия проводятся. Одна из приоритетных версий – что все-таки он заблудился в лесном массиве".
Источник: ctv.by
10:56 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».