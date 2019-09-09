В МВД рассказали о главной версии пропажи Максима Мархалюка





Вместе со спасателями и милицией мальчика искали тысячи добровольцев.





Кристина Крук, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел»: "Это были самые масштабные поиски как для координатора и самые тяжелые. Было около 2000 волонтеров, которых нужно было скоординировать, правильно поставить задачи, и чтобы эти задачи были выполнены".





Но, увы, результатов поиск не дал.





Дмитрий Крюков, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси: "Дело до сих пор не прекращается и активные мероприятия проводятся. Одна из приоритетных версий – что все-таки он заблудился в лесном массиве".