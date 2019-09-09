Кто из белорусов уезжает за границу

Из приезжающих в Беларусь мигрантов примерно каждый четвертый имеет высшее образование. Из уезжающих из Беларуси – примерно каждый второй.





Такие данные содержатся в Демографическом ежегоднике за 2019 год, который опубликовал Белстат.





По официальной статистике в 2018 году в Беларусь прибыло 20 561 мигрантов, из которых только 5 369 имели высшее образование. Это можно объяснить тем, что многие иммигранты прибыли как раз за знаниями – с целью поступить в вуз. К ним, в частности, можно отнести 3 682 жителей Туркменистана со средним образованием.





Однако и белорусы едут учиться за границу. Но в информации по выездному туризму образовательные пропорции оказались иные. В прошлом году из Беларуси выбыло 13 325 человек, из которых 5 489 – с высшим образованием. Среднее образование имели только 3 585 белорусов. Остальные среднее специальное или профессионально-техническое.





Любопытно, что в 2018 году в Беларусь въехало больше, чем выехало людей всех категорий, кроме людей в возрасте от 35 до 39 лет. В этом возрасте из страны все же уехало на 86 больше белорусов, чем иностранных граждан прибыло к нам. В возрасте от 40 до 44 превалирование приехавших иностранцев над уехавшими белорусами оказалось… 1 человек.









Вместе с тем неожиданной оказалась разбежка в прибывших и убывших детях и пенсионерах. В частности, в Беларусь приехало на 2 051 ребенка в возрасте от 0 до 4 лет больше, чем уехало и на 700 человек больше, нежели отбыло граждан в возрасте от 70 лет и старше.





Больше всего белорусов из страны уезжало в возрасте 20-24 года (2 825 человек) и 25-29 лет (2 021 человек).