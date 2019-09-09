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Крупнейшая забастовка в истории British Airways: отменены более 1500 рейсов

Двухдневная забастовка сотрудников компании British Airways началась в понедельник.

Накануне Daily Telegraph предупреждал, что отменено более 1500 тысяч рейсов, забастовка затронет около 280 тысяч человек, потери компании в виде упущенной выгоды составят 80 миллионов фунтов стерлингов (чуть более 98 миллионов долларов США). Это крупнейшая забастовка за всю историю компании.

У компании возник конфликт с Британской ассоциацией пилотов авиакомпаний (BALPA) после того, как профсоюз British Airways отклонил предлагаемое повышение зарплаты для своих пилотов на 11,5%.

Как пояснили в компании, поскольку BAPLA не предоставила информацию о  том, сколько именно пилотов примут участие в забастовке, не было возможности прогнозировать, какие рейсы можно будет осуществить, поэтому было принято решение отменить почти все.

Путешественникам предложили полностью возместить стоимость билета, забронировать билет на другую дату или у другого перевозчика. В компании также принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее пилоты British Airways объявили о намерении провести три дня забастовок 9, 10 и 27 сентября в связи с недовольством размером оплаты труда.
Источник: sputnik.by
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