Крупнейшая забастовка в истории British Airways: отменены более 1500 рейсов
Двухдневная забастовка сотрудников компании British Airways началась в понедельник.
Накануне Daily Telegraph предупреждал, что отменено более 1500 тысяч рейсов, забастовка затронет около 280 тысяч человек, потери компании в виде упущенной выгоды составят 80 миллионов фунтов стерлингов (чуть более 98 миллионов долларов США). Это крупнейшая забастовка за всю историю компании.
У компании возник конфликт с Британской ассоциацией пилотов авиакомпаний (BALPA) после того, как профсоюз British Airways отклонил предлагаемое повышение зарплаты для своих пилотов на 11,5%.
Как пояснили в компании, поскольку BAPLA не предоставила информацию о том, сколько именно пилотов примут участие в забастовке, не было возможности прогнозировать, какие рейсы можно будет осуществить, поэтому было принято решение отменить почти все.
Путешественникам предложили полностью возместить стоимость билета, забронировать билет на другую дату или у другого перевозчика. В компании также принесли извинения за доставленные неудобства.
Ранее пилоты British Airways объявили о намерении провести три дня забастовок 9, 10 и 27 сентября в связи с недовольством размером оплаты труда.
Источник: sputnik.by
10:10 09/09/2019
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