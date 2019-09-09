В Беларусь впервые прибыло туркменов больше, чем украинцев

Впервые в рейтинге въездной миграции в Беларусь граждане Украины переместились со второго места на третье, уступив позицию жителям Туркменистана.





Традиционно наибольшее количество мигрантов в Беларусь прибывает из России. Не стал исключением и прошлый год. В 2018 году в нашу страну на ПМЖ переехало 7 040 россиян.





На втором месте в белорусском миграционном въездном рейтинге обычно находились украинцы. В 2015 году с показателем более 10,5 тысяч человек они даже заняли в данном списке лидирующую позицию. Однако, как говорится, не в этот раз.

Фото: centralasiaonline.com





Вторая строчка миграционного рейтинга досталась жителям Туркменистана. Из этой страны в Беларусь в 2018 году переехал 4 001 человек. Очевидно, речь идет преимущественно о туркменских студентах – самой большой группе иностранных студентов в Беларуси. Их, по данным Белсата, в нашей стране в 2018 году училось 7,7 тысяч.





В то же время из Украины к нам переехало 3 404 мигранта.





На четвертом месте – решившие остаться в нашей стране гости из Китая. Если в 2012 году таких было всего 79 человек, то в 2018 - 1 696 человек.





На пятой позиции – жители Казахстана. Их мигрировало в Беларусь 877 человек.









Если желание переехать к нам жителей постсоветских стран и Поднебесной понятно, то дальнейшие пертурбации в рейтинге – сложнообъяснимые. Поэтому просто публикуем Топ-10 въезной миграции в Беларусь:





Россия – 7 040 мигрантов

Туркменистан - 4 001

Украина – 3 404

Китай – 1 696

Казахстан – 877

Иран – 571

США – 504

Азербайджан – 433

Грузия - 360

Таджикистан - 360





Что же касается выездного рейтинга, то здесь особых изменений не произошло, тем более, что он во многом кореллируется с въездным.





На первом месте в качестве страны белорусской эмиграции по-прежнему осталась Россия. Туда в 2018 году уехало 6 732 наших соотечественников.





На второй строчке традиционно осталась Украина, в которую переехало 1 411 белорусов.





На третьей – Туркменистан. Туда отправилось 1 118 человек. Судя по всему, это закончившие здесь вузы студенты.





Четвертое место у Польши. В эту страну уехало 765 человек.





А пятое место у Израиля, в который переехал 761 житель Беларусь.





Топ-10 выезной миграции в Беларусь выглядит так:





Россия - 6 732 мигранта

Украина - 1 411

Туркменистан - 1 118

Польша – 765

Израиль – 761

Германия – 702

США – 432

Китай – 344

Литва – 338

Иран - 211



