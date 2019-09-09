В Беларусь впервые прибыло туркменов больше, чем украинцев
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в издаваемом Белстатом «Демографическом ежегоднике Республики Беларусь, 2019». Собственно, изменения миграционных потоков произошли в 2018 году.
Впервые в рейтинге въездной миграции в Беларусь граждане Украины переместились со второго места на третье, уступив позицию жителям Туркменистана.
Традиционно наибольшее количество мигрантов в Беларусь прибывает из России. Не стал исключением и прошлый год. В 2018 году в нашу страну на ПМЖ переехало 7 040 россиян.
На втором месте в белорусском миграционном въездном рейтинге обычно находились украинцы. В 2015 году с показателем более 10,5 тысяч человек они даже заняли в данном списке лидирующую позицию. Однако, как говорится, не в этот раз.
Фото: centralasiaonline.com
Вторая строчка миграционного рейтинга досталась жителям Туркменистана. Из этой страны в Беларусь в 2018 году переехал 4 001 человек. Очевидно, речь идет преимущественно о туркменских студентах – самой большой группе иностранных студентов в Беларуси. Их, по данным Белсата, в нашей стране в 2018 году училось 7,7 тысяч.
В то же время из Украины к нам переехало 3 404 мигранта.
На четвертом месте – решившие остаться в нашей стране гости из Китая. Если в 2012 году таких было всего 79 человек, то в 2018 - 1 696 человек.
На пятой позиции – жители Казахстана. Их мигрировало в Беларусь 877 человек.
Если желание переехать к нам жителей постсоветских стран и Поднебесной понятно, то дальнейшие пертурбации в рейтинге – сложнообъяснимые. Поэтому просто публикуем Топ-10 въезной миграции в Беларусь:
Россия – 7 040 мигрантов
Туркменистан - 4 001
Украина – 3 404
Китай – 1 696
Казахстан – 877
Иран – 571
США – 504
Азербайджан – 433
Грузия - 360
Таджикистан - 360
Что же касается выездного рейтинга, то здесь особых изменений не произошло, тем более, что он во многом кореллируется с въездным.
На первом месте в качестве страны белорусской эмиграции по-прежнему осталась Россия. Туда в 2018 году уехало 6 732 наших соотечественников.
На второй строчке традиционно осталась Украина, в которую переехало 1 411 белорусов.
На третьей – Туркменистан. Туда отправилось 1 118 человек. Судя по всему, это закончившие здесь вузы студенты.
Четвертое место у Польши. В эту страну уехало 765 человек.
А пятое место у Израиля, в который переехал 761 житель Беларусь.
Топ-10 выезной миграции в Беларусь выглядит так:
Россия - 6 732 мигранта
Украина - 1 411
Туркменистан - 1 118
Польша – 765
Израиль – 761
Германия – 702
США – 432
Китай – 344
Литва – 338
Иран - 211
09:28 09/09/2019
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