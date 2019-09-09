



Специалисты констатировали: чтобы похудеть и вообще не иметь проблем с лишним весом никогда, нужно проводить 6 часов в день на ногах, суммарно.





Исследование длинной в 5 лет показало, что люди, которые по воле образа жизни или в рамках работы проводят полдня на ногах, на 32% стройнее тех, у кого сидячая работа, например. А если люди находятся в вертикальном положении, то они снижают вес на 59%, в сравнении с теми, кто заседает или возлегает. То есть, худеть им не нужно в принципе.





Интересно, что показатели, влияющие на похудение, разнились у мужчин и женщин, хотя и незначительно.









Ученые отметили, что о диете и тренировках сверх того речь не шла вообще. То есть, чтобы похудеть, нужно просто меньше сидеть на месте, и все.





И еще: по мнению исследователей, именно такой образ жизни защищает людей от такого неприятного заболевания, как диабет.



