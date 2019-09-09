Миллион верующих посетили мессу Папы Римского в Мадагаскаре
Папа Римский Франциск заявил, что человеческие страдания «не являются Божьим планом».
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Около миллиона человек посетили мессу, которую Папа Римский Франциск отслужил 8 сентября в столице Мадагаскара — Антананариву. В одной из самых бедных стран мира папа сказал: «Давайте посмотрим на мир вокруг нас — сколько мужчин и сколько женщин, молодых людей, детей страдают и полностью лишены всего! Но это не является Божьим планом».
Папа добавил: «Перед лицом унижения человеческого достоинства мы часто остаемся бессильны. Но христианин не может стоять равнодушно сложа руки».
08:32 09/09/2019
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