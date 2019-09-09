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Создатель логотипа «Динамо-Минск» назвал Лукашенко губернатором белорусской области

Глава российской дизайн-студии «Quberten» Михаил Антипин, в этом году разработавший обновленную эмблему белорусского клуба, поставил под сомнение независимость Беларуси.

Михаил Антипин. Фото: hockey.by


Так дизайнер написал в своем аккаунте в «Твитере».

«Губернатор белорусской области просто красавчик — отличная идея», — прокомментировал Михаил Антипин идею Александра Лукашенко провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной.


В начале сентября Михаил Антипин представил обновленный логотип, форму и клубные цвета хоккейного клуба «Динамо-Минск». При этом клубную эмблему с изображением зубра он назвал анахронизмом, а вместо него студия предложила ввести букву «Д», пишет belsat.eu
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