Создатель логотипа «Динамо-Минск» назвал Лукашенко губернатором белорусской области
Глава российской дизайн-студии «Quberten» Михаил Антипин, в этом году разработавший обновленную эмблему белорусского клуба, поставил под сомнение независимость Беларуси.
Михаил Антипин. Фото: hockey.by
Так дизайнер написал в своем аккаунте в «Твитере».
«Губернатор белорусской области просто красавчик — отличная идея», — прокомментировал Михаил Антипин идею Александра Лукашенко провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной.
В начале сентября Михаил Антипин представил обновленный логотип, форму и клубные цвета хоккейного клуба «Динамо-Минск». При этом клубную эмблему с изображением зубра он назвал анахронизмом, а вместо него студия предложила ввести букву «Д», пишет belsat.eu
08:19 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».