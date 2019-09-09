



Разведчик Александр Колодяжный, который погиб во время вывоза Цемаха.





По словам участника операции, который говорил на условиях анонимности, при вывозе Цемаха 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. Он умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.





Официально с операции по вывозу Цемаха до сих пор не сняли гриф секретности.





«С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали. Если что-то пойдет не так - лучше знать меньше, — рассказал участник операции. —





Нашей задачей было, собственно, перевозки Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой «ДНР» до сих пор не знают, в какой именно пробел мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха.





… Участок, на котором двигались ребята из моего подразделения, с той стороны контролировала так называемая сотая бригада «гвардии» «ДНР». С начала войны мы работали во многих местах Донбасса, и поэтому я уверенно могу сказать: только они, эта «сотая бригада», выставили вокруг себя так много запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин (ПМН). Другие подразделения боевиков также используют ПМН, но «сотка» - больше всего.





Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и «сорвал» ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался.





Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца, пишет Наша нива





Наконец, Сашу вывозили без сознания, а второй боец потерял ногу", - рассказал участник операции.





До смертельного Колодяжный имел еще три ранения. Свою первую контузию он получил осенью 2014 при обороне Донецкого аэропорта.





Второе ранение было в 2015 году в районе Крутой Балки, когда группа разведчиков подорвалась на растяжке. Двое из них тогда погибли, еще трое, включая Александра, получили ранения.





Свое третье, самое серьезное до смертельного, ранение Колодяжный получил во время обороны Авдеевской промзоны в 2016 году. Тогда он попал в засаду и был ранен из пулемета в бедро. После этого почти год провел в госпиталях, ходил с палочкой, но впоследствии восстановился.





Бывший боевик «ДНР» Владимир Цэмах считается ценным свидетелем по делу о гибели на Донбассе малайзийского «Боинга» рейса MH17.





Следователи прокуратуры Нидерландов допросили его в Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.







