Корреспондент агентства «Минск-Новости» выяснил , как и почему это происходит.





Недавно в Ленинское РУВД обратилась 87-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что впустила в квартиру двух молодых мужчин, якобы работников фирмы, занимающейся установкой датчиков загазованности и задымления. Когда те ушли, в тайнике бабушка не досчиталась 1 500 долларов.





— Потерпевшая уточнила, что визитеры были не в форменной одежде, но показали удостоверения с печатями, поэтому доверчивая хозяйка позволила им войти, — сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалёва.





Злоумышленники провели со старушкой «инструктаж», как пользоваться газовым оборудованием, за что потребовали заплатить десять рублей. Потом они разделились: один отвлекал бабушку на кухне, рассказывая о чудо-приборе, а другой в это время шарил по квартире, пока не нашел ее сбережения.





Вскоре воришек задержали. Ими оказались 21- и 22-летние могилевчане, которые действительно работали в организации, занимающейся установкой приборов, контролирующих исправность газового оборудования.





— Свою работу молодые люди использовали как прикрытие, — продолжила Татьяна Ковалёва. — Украденные деньги они потратили за пару дней на еду, одежду и развлечения. Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались. За тайное хищение имущества каждый из них на четыре года может лишиться свободы.





— Часто злоумышленники проникают к одиноким пенсионерам под видом соцработников, представителей коммунальных служб, — уточнил старший участковый инспектор милиции Ленинского РУВД Анатолий Бажков. — В последнее время старики часто покупают втридорога у мошенников различные безделушки, подписывают договоры на оказание сомнительных услуг. Так, одной бабушке установили дорогостоящий фильтр для воды. Спустя несколько месяцев работники компании пришли проверить его техническое состояние и потребовали заплатить за это 600 рублей. Пенсионерка сказала, что пользовалась фильтром всего-то несколько раз, но визитеры были непреклонны. Тогда старушка вызвала милицию.









Вторая пожилая женщина по очень «выгодному» предложению за 3 200 рублей приобрела набор кастрюль. Неудивительно, что такую покупку не оценили ее родственники.





На участке А. Бажкова есть и чрезмерно бдительные старушки. Например, одна установила над дверью в квартиру видеокамеру. Главное предназначение устройства — наблюдение за ненавистной соседкой по тамбуру, с которой она уже много лет конфликтует. Та решит вымести песок из-под коврика, маханет веником в сторону двери пенсионерки — и бабушка уже бежит к участковому писать заявление.





К 82-летней жительнице Ленинского района под видом медработника пришла женщина, которая предложила приобрести лечебный плед за 150 рублей. Старушка согласилась. Чтобы рассчитаться, достала из шкафа все сбережения, которые откладывала на похороны, — 500 рублей и 3 900 долларов. Взяв деньги за одеяло, гостья попросила воды. Пока пенсионерка хлопотала на кухне, злоумышленница похитила у бабушки все деньги и поспешила скрыться. Вскоре воровку задержали. Ею оказалась 28-летняя жительница Барановичей, ранее судимая за имущественные преступления.

Откройте! Перепись

Вместе с Анатолием и его коллегой старшим участковым инспектором милиции Ленинского РУВД Андреем Касьяновым решили провести эксперимент: навестить одиноких стариков и проверить, как они реагируют на визиты незнакомцев. Собралась представляться переписчиком населения. Такую роль выбрала не случайно, ведь это грядущее событие у всех на слуху.





Сперва мы наведались в Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1. Постучала в одну из комнат. Хозяйка через дверь устроила мне допрос с пристрастием: кто такая, зачем пришла. Потом все-таки открыла и потребовала предъявить документы. Тут подошли милиционеры и похвалили ее за бдительность.





— Я такой не от хорошей жизни стала: у меня дважды сумку воровали. Теперь ко всем незнакомцам настороженно отношусь, — как бы оправдываясь, пояснила хозяйка. — Бывает, ходят всякие: то проводку проверить, то краны отремонтировать. В таких случаях сразу звоню в администрацию нашего интерната, чтобы уточнить, не самозванцы ли это.





А вот ее одинокий сосед поступил опрометчиво: с порога пригласил меня зайти в комнату и даже предложил выпить чаю. Дедушка наслышан о переписи, вот и решил, что пришла ее пора:





— Да воровать у меня нечего! Ко мне редко кто приходит, поэтому рад любому общению.





В многоэтажке, что на ул. Якубова, 66, корпус 1, мне даже дверь в подъезд не открыли, приняв за распространителя рекламных буклетов.





— До переписи еще месяц! Нечего почтовые ящики ненужными листовками захламлять! — ответили жильцы.





К подъезду дома № 76 на Якубова сидящие на скамейке бабули и вовсе подойти не дали — стали расспрашивать, к кому направляюсь. В то, что иду переписывать местных жильцов, не поверили.





— Слыхала, у переписчиков сумки особенные должны быть, а у вас обыкновенная. Наверняка и удостоверение дома забыли! — съехидничала одна пенсионерка.





Что тут скажешь: молодцы бабушки, бдительность не теряют. А заприметив невдалеке милиционеров, они сразу же обратились к ним за помощью:





— Владимирович, тут какая-то ходит, говорит, нас переписать хочет. Не рано ли? Разберитесь!





Услыхав эмоциональный диалог, подошли и пенсионерки, принимавшие солнечные ванны на скамейке у соседнего подъезда. Участковые выслушали их жалобы и подозрения, еще раз напомнили о том, как обезопасить себя. Женщины и впредь обещали зорко следить за порядком, а если заприметят что-нибудь подозрительное, сразу же позвонить в милицию.







