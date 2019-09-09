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Во время первой волны жары в конце июня и начале июля, уточнила Бузин, погибли на 567 человек больше среднего. Вторая волна в конце июля унесла жизни 868 человек. При этом только половине погибших было больше 75 лет.





Летом 2019 года во Франции было 18 дней сильной жары, отметила Бузин. В то же время в 2003 году, когда на значительной части территории страны температура была на 10 °C выше обычной, погибли на 15 тысяч человек больше, чем в среднем, пишет tut.by





В июне в коммуне Галлар-ле-Монтье в департаменте Гар на юге Франции температура достигла отметки в +45,8 °C. Это самая высокая температура за всю историю наблюдений в стране. Волна жары прокатилась летом 2019 года по всей Европе. Ученые связывают это с изменением климата.







