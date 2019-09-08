Представительство БПЦ в Москве открыло курсы белорусского языка
Представительство Белорусской православной церкви в Москве открыло курсы белорусского языка.
Как сообщает сайт church.by, занятия будут проходить при храме великомученицы Ирины, который является представительством Белорусского Экзархата.
Курсы открылись с благословения архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия, настоятеля этого храма.
На занятиях со слушателями поделятся общими сведениями о Беларуси, познакомят с белорусским алфавитом, фонетическим и грамматическим строем языка. Также будут проводить языковедческий анализ текстов Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, знакомить слушателей с белорусской литературой.
Занятия планируются по воскресеньям с 12:30 до 14:30. Программа рассчитана на подростков от 14 лет и взрослых. Преподавать будет Олег Жданов, выпускник Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
17:17 08/09/2019