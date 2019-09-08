Представительство БПЦ в Москве открыло курсы белорусского языка

Как сообщает сайт church.by , занятия будут проходить при храме великомученицы Ирины, который является представительством Белорусского Экзархата.





Курсы открылись с благословения архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия, настоятеля этого храма.









На занятиях со слушателями поделятся общими сведениями о Беларуси, познакомят с белорусским алфавитом, фонетическим и грамматическим строем языка. Также будут проводить языковедческий анализ текстов Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, знакомить слушателей с белорусской литературой.





Занятия планируются по воскресеньям с 12:30 до 14:30. Программа рассчитана на подростков от 14 лет и взрослых. Преподавать будет Олег Жданов, выпускник Свято-Тихоновского гуманитарного университета.