Копаясь в настройках, он обратил внимание на вкладку «Адреса и другие данные». Кликнув на нее, Тоскано обнаружил, что браузер знал множество информации о его перемещениях, начиная с мест, где он часто бывал, и кончая адресами, которые он когда-либо гуглил, сообщается в телеграмм-канале «Бизнес-идеи».





В поиске по адресам Тоскано нашел данные его бабушки и дедушки. В том числе там были указаны фамилии и адрес. На тот момент дедушка был уже мертв. И он никогда не пользовался интернетом.





Каким образом Google получил эту информацию, выяснить не удалось.