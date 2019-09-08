Бизнесмен обнаружил: Google хранит данные о его дедушке, который никогда не был в интернете
Основатель digital-стартапа Beakon Джо Тоскано заметил, что Google сохраняет пароли без его согласия. Мужчина решил отрегулировать настройки своего браузера вручную.
Копаясь в настройках, он обратил внимание на вкладку «Адреса и другие данные». Кликнув на нее, Тоскано обнаружил, что браузер знал множество информации о его перемещениях, начиная с мест, где он часто бывал, и кончая адресами, которые он когда-либо гуглил, сообщается в телеграмм-канале «Бизнес-идеи».
В поиске по адресам Тоскано нашел данные его бабушки и дедушки. В том числе там были указаны фамилии и адрес. На тот момент дедушка был уже мертв. И он никогда не пользовался интернетом.
Каким образом Google получил эту информацию, выяснить не удалось.
Источник: officelife.media
14:45 08/09/2019