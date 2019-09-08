«Наши мужчины – это наша национальная трагедия», – сказал священник в разговоре с духовенством Сызраньской епархии, передает "Белсат"





По словам представителя РПЦ, виноваты в этом женщины и советская власть, «которая выгнала женщин из дома на работу».





«В доме мамка — она ​​своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: «Шайбу! Шайбу!» – цитирует священника interfax.ru.





Священник предложил вырастить «новых людей», собрав «безотцовщину» – мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы, где они будут учиться под присмотром офицеров.







