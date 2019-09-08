Специалисты ранее сообщали, что почти полтора века периоды потеплений и похолоданий в Беларуси чередовались.





Однако в последние десятилетия, как рассказали в программе «Плюс-минус», столбик термометра неукоснительно «ползет» вверх, держа курс на повышение.





Синоптики предупреждают о неблагоприятном факторе.





Специалисты говорят о том, что если не принимать никаких мер по снижению темпа изменения климата, то уже к концу столетия на территории Беларуси, предположительно, максимальная температура воздуха повысится до плюс 42 градусов.





Зима и вовсе сократится вдвое.