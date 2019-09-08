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Температура воздуха в Беларуси повысится до +42, а зима станет вдвое короче. Чем пугают метеорологи

За последние три десятка лет среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,3 градуса.

Специалисты ранее сообщали, что почти полтора века периоды потеплений и похолоданий в Беларуси чередовались.

Однако в последние десятилетия, как рассказали в программе «Плюс-минус», столбик термометра неукоснительно «ползет» вверх, держа курс на повышение.

Синоптики предупреждают о неблагоприятном факторе.

Специалисты говорят о том, что если не принимать никаких мер по снижению темпа изменения климата, то уже к концу столетия на территории Беларуси, предположительно, максимальная температура воздуха повысится до плюс 42 градусов.

Зима и вовсе сократится вдвое.
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