Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Мы работаем с Беларусью по вопросам, связанным с нераспространением ядерного оружия, и в других областях, где мы видим необходимость продолжения диалога с Россией… с Беларусью». Вопросы нераспространения оружия были и темой переговоров с Дж. Болтона во время его визита в Беларусь.





В отношении ядерного оружия ситуация в нашем регионе заметно обострилась. Со стороны США понижается уровень, на котором принимается решение по применению тактического ядерного оружия (ТЯО), когда решение на применение ТЯО на нашем ТВД будет приниматься американцами исходя из целей военных операций, а европейские союзники по НАТО будут лишь уведомлены о таком решении. Россия, в свою очередь, последние годы активно проводит учения со средствами доставки ТЯО, включая артиллерию. И это весьма важная для нас угроза, поскольку в случае конфликта Россия-НАТО с ограниченным применением ядерного оружия (удары по группировкам и основным объектам, без задействования стратегического ЯО; такие варианты ведения боевых действий прорабатываются и Россией и НАТО) весьма вероятно применение ТЯО на нашей территории обеими сторонами, в том числе и потому, что это территория ни НАТО, ни России, то есть, может восприниматься просто как полигон.





Фактическое прекращение действия договора РСМД обострило ситуацию с размещением ракет в Европе, в том числе и способных нести ядерные заряды. Конечно, для НАТО важны гарантии неразмещения на нашей территории ракет средней (да и меньшей) дальности, способных нести ядерное оружие, поэтому диалог и понимание политической реальности в Беларуси для НАТО актуальны в этой связи. Понятно, что ракеты с ЯО, которые могут появиться в Беларуси, – это российские ракеты и ЯО тоже российское, что обуславливает важность понимания отношений Россия-Беларусь для стран Запада.





Но есть и другой момент. В Беларуси в результате работ на ядерной установке «Памир» оставался высокообогащенный уран. В ноябре 2010 года часть материалов были в условиях секретности вывезены из Беларуси в Россию в обмен на низкообогащенные сборки для исследований. А именно, железнодорожным транспортом вывезены 40 кг отработанного ВОУ, и авиатранспортом 46,7 кг свежего ВОУ. В БД Белстата также есть данные по торговле необлученными ТВЭЛами: в ноябре 2010 г. 127 кг (851 шт.) ТВЭЛ экспортировали в РФ на сумму 14,2 тыс $, импортировали из РФ 157 кг (218 шт) на сумму 8,4 млн. $. Возможно, это отражены лишь сопутствующие моменты основной сделки по вывозу ВОУ ввиду малой стоимости вывезенных ТВЭЛов.





Весь высокообогащенный уран (ВОУ) должен был быть вывезен до 2012 года. Тот уран вывозился перед выборами президента в 2010 году и, я в этом не сомневаюсь, такая сделка была завязана на лояльное отношение Запада к признанию выборов, т.е был элементом политического торга А. Лукашенко. Но, резкое непризнание выборов 2010 со стороны США с последующими санкциями привели к тому, что сделка была сорвана и в Беларуси остался ВОУ. В Беларуси на 2011 год оставалось еще около 140 кг ВОУ.









В перспективе в Беларуси могут появиться дополнительные объемы ВОУ. По соглашению о сотрудничестве в строительстве БелАЭС, ядерный материал, передаваемый Беларуси, не обогащается до значения 20% и более по изотопу U-235, а также не обогащается и не перерабатывается без предварительного письменного согласия России. Должно быть согласие гласным или негласным, в соглашении – не оговорено. Также планируется в «Сосны» закупить (разработать) российский малый исследовательский реактор.





Таким образом, в Беларуси, вероятно, есть и будет ВОУ, что конечно же тревожит Запад в части нераспространения ЯО. Сделка 2010 г. начиналась почти за год до выборов, со стороны США о ней заявляла (возможно, и готовила) на то время госсекретарь Хиллари Клинтон.





До выборов 2020 также остается около года… History repeating?