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В Молодечно трех рабочих засыпало землей, двое из них погибли

Два человека погибли и один получил травмы в Молодечно, мужчин засыпало грунтом, сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что троих человек засыпало грунтом вблизи улицы Городокской в Молодечно, поступило в субботу, 7 сентября, в 20.03. Спасатели извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих, третий мужчина госпитализирован.


Выяснилось, что работники проводили земляные работы по устройству ливневой канализации, когда произошло обрушение грунта в траншее (глубина траншеи более 2 м, ширина 1,5 м). До прибытия спасателей население пыталось оказать помощь троим засыпанным.
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