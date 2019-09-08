В Молодечно трех рабочих засыпало землей, двое из них погибли

Сообщение о том, что троих человек засыпало грунтом вблизи улицы Городокской в Молодечно, поступило в субботу, 7 сентября, в 20.03. Спасатели извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих, третий мужчина госпитализирован.









Выяснилось, что работники проводили земляные работы по устройству ливневой канализации, когда произошло обрушение грунта в траншее (глубина траншеи более 2 м, ширина 1,5 м). До прибытия спасателей население пыталось оказать помощь троим засыпанным.