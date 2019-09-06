Трансгендер из Молодечно женился в российской тюрьме

Елена вспоминает историю их знакомства. Это было 17 лет назад. Ей было тогда 33, а Назар — 21. Елена работала кассиром в кинотеатре в московском торговом центре «Калужский».





— У нас между кассой и посетителями стеклянные перегородки сверху и снизу, а между ними просвет. И вот в эту нишу упала роза. Розового цвета. Я подняла глаза — смотрю, стоит передо мной то ли девушка, то ли парень (одевался как мальчишка), — рассказывает «МК» Елена.













Назар (тогда еще он был официально Анастасией), как оказалось, работал в этом же торговом центре в одной из фирм. Он заприметил девушку. В тот вечер, когда Елена закончила работать, они встретились и поговорили. Сначала разговаривали как две подружки. Но уже на третью встречу Назар сказал, что чувствует себя мужчиной и у него есть четкий план изменить пол. А Елена вскоре поняла, что любит этого человека.





3 сентября Назар и Елена поженились.





Назар Гулевич родился в Молодечно. В прошлой жизни его звали Настей. Еще в школе он понял, что идентифицирует себя с другим полом.





Назар Гулевич оказался в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве. Мужчину по документам и женщину по физиологии сначала определили в мужской изолятор. Какое-то время Назар провел в больнице «Матросской тишины», а потом его все-таки перевели в женский изолятор, сославшись на то, что в первую очередь в расчет надо брать физиологию.



